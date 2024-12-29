Продюсер Final Fantasy: Square Enix больше не может полагаться на эксклюзивы У продюсер...

Продюсер Final Fantasy: Square Enix больше не может полагаться на эксклюзивыУ продюсера серии Final Fantasy Ёсинори Китасэ состоялось интервью с IGN Brasil, в котором он поделился своими мыслями касательно продаж Final Fantasy 7 Rebirth.
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