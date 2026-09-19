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Михеев — о попытках забросить шайбу в ворота Василевского: «Сложно, потому что иногда я даже не вижу ворота»

Михеев — о попытках забросить шайбу в ворота Василевского: «Сложно, потому что иногда я даже не вижу ворота»

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Илья Михеев рассказал о попытках забросить шайбу на тренировке в ворота одноклубника Андрея Василевского.

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