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Опубликован рейтинг регионов по доступности бензина: Москва на 2 месте

Опубликован рейтинг регионов по доступности бензина: Москва на 2 месте

Подсчитано, сколько литров бензина АИ-92 можно купить на среднюю зарплату по региону.Согласно рейтинга регионов по доступности бензина, больше всего бензина АИ-92 на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого АО, меньше всего – жители Республики Ингушетия.

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