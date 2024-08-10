Опубликован рейтинг регионов по доступности бензина: Москва на 2 месте

Подсчитано, сколько литров бензина АИ-92 можно купить на среднюю зарплату по региону.Согласно рейтинга регионов по доступности бензина, больше всего бензина АИ-92 на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого АО, меньше всего – жители Республики Ингушетия.