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Очередной танкер атакован в Ормузе - цены на нефть по-прежнему выше сотни

Очередной танкер атакован в Ормузе - цены на нефть по-прежнему выше сотни По данным UKMTO, 21 сентября 2026 года танкер, следовавший через Ормузский пролив, был.

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