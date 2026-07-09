Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 754 подписчика

Задержанная ФСБ россиянка призналась, что хотела уехать на Украину

Задержанная ФСБ россиянка призналась, что хотела уехать на Украину

Задержанная сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России девушка призналась, что сама изъявила желание помогать украинским спецслужбам, а также хотела уехать на Украину "помогать мирным жителям".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vladimir vedenkin
Чудовищно до безобразия, что очередная никчемная  дешевка участвовала в попытке ликвидации очередного ценного российского военспеца (возможно с последующей запланированной ликвидацией этой самой дешевки в хохлосраче). Давно необходимы военное положение,  СМЕРШ, отмена моратория на смертную казнь, публичные наказания таких дешевок  вплоть до казни, невзирая на нарушенную психику, болезни,  мошенников, детей, домашних животных и пр.
Ответить
4 н.