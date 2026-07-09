Задержанная сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России девушка призналась, что сама изъявила желание помогать украинским спецслужбам, а также хотела уехать на Украину "помогать мирным жителям".
Задержанная ФСБ россиянка призналась, что хотела уехать на Украину
Комментарии
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vladimir vedenkin
Чудовищно до безобразия, что очередная никчемная дешевка участвовала в попытке ликвидации очередного ценного российского военспеца (возможно с последующей запланированной ликвидацией этой самой дешевки в хохлосраче). Давно необходимы военное положение, СМЕРШ, отмена моратория на смертную казнь, публичные наказания таких дешевок вплоть до казни, невзирая на нарушенную психику, болезни, мошенников, детей, домашних животных и пр.
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