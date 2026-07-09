Задержанная ФСБ россиянка призналась, что хотела уехать на Украину

vladimir vedenkin

Чудовищно до безобразия, что очередная никчемная дешевка участвовала в попытке ликвидации очередного ценного российского военспеца (возможно с последующей запланированной ликвидацией этой самой дешевки в хохлосраче). Давно необходимы военное положение, СМЕРШ, отмена моратория на смертную казнь, публичные наказания таких дешевок вплоть до казни, невзирая на нарушенную психику, болезни, мошенников, детей, домашних животных и пр.