Зачем украинские спецслужбы хотят выкрасть МиГ-31К с гиперзвуковым «Кинжалом»

Отсюда вывод - нужно уничтожать покупателей чтобы иудово семя не прорастало ни в ком.

Владимир Елкин

Во-первых, всех пилотов надо проверять на "детекторе лжи"! Во-вторых, все предатели должны быстро дохнуть! В-третьих, в ракетах должно быть самоподрывающееся устройство и при попытке полета самолета вне намеченного маршрута ракета должна быть взорвана! Логично?