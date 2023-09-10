Как сообщают СМИ, ГУР Минобороны Украины пообещало 2 миллиона долларов тому, кто сможет выкрасть и пригнать в Незалежную российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».
Зачем украинские спецслужбы хотят выкрасть МиГ-31К с гиперзвуковым «Кинжалом»
Комментарии
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Natali
Отсюда вывод - нужно уничтожать покупателей чтобы иудово семя не прорастало ни в ком.
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
Мухи отдельно от котлет...
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12 час.
Владимир Елкин
Во-первых, всех пилотов надо проверять на "детекторе лжи"! Во-вторых, все предатели должны быстро дохнуть! В-третьих, в ракетах должно быть самоподрывающееся устройство и при попытке полета самолета вне намеченного маршрута ракета должна быть взорвана! Логично?
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7 час.
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