Закладчика “синтетики” осудили в Караганде

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности УП Карагандинской области и отдела по противодействию наркопреступности УП Абайского района по подозрению в хранении и сбыте синтетических наркотических средств задержали 36-летнего жителя Караганды, сообщает Polisia.
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