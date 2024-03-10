Фицо считает, что Украину могут принять в ЕС по политическим соображениям

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что при решении вопроса о принятии Украины в Евросоюз политические соображения могут перевесить реальное соответствие страны требованиям на вступление в союз.
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