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Фицо считает, что Украину могут принять в ЕС по политическим соображениям

Фицо считает, что Украину могут принять в ЕС по политическим соображениям

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается, что при решении вопроса о принятии Украины в Евросоюз политические соображения могут перевесить реальное соответствие страны требованиям на вступление в союз.

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