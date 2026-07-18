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Продовольственные рынки: ФАО ООН предупреждает о структурном кризисе на рынках кофе, какао и чая

Продовольственные рынки: ФАО ООН предупреждает о структурном кризисе на рынках кофе, какао и чая

В пятницу, 17 июля 2026 года, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала аналитический доклад, посвященный глубокой уязвимости глобального рынка популярных тонизирующих напитков — кофе, какао и чая.

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