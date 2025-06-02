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Царьград

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Переговоры России и Украины в Стамбуле привлекли внимание СМИ всего мира

Переговоры России и Украины в Стамбуле привлекли внимание СМИ всего мира

Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в понедельник в стамбульском дворце Чираган.

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Комментарии
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anatoliy Анатолий Алексеев
Какие переговоры могут быть после террактов в России?????
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1 д.
anatoliy Анатолий Алексеев
Стереть с лица земли само понятие УСРАИНА именно усраина
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1 д.
anatoliy Анатолий Алексеев
Все Возможности этому есть было бы желание
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1 д.
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