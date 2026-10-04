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Царьград

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"Не надо делать трагедию": 25 лет назад Украина сбила самолёт "Сибири" над Чёрным морем

"Не надо делать трагедию": 25 лет назад Украина сбила самолёт "Сибири" над Чёрным морем

Погибли 78 человек. Юридически киевские власти и военные так и не признали свою вину, хотя расследование однозначно установило, что именно произошло.

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