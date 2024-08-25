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Регионы России

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Французский актер Ален Делон похоронен на своей земле

Французский актер Ален Делон похоронен на своей земле

В понедельник, 21 августа, состоялась закрытая церемония прощания с легендой французского кинематографа Аленом Делоном.

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