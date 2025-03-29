Николай Азаров: Зеленский обманывает Трампа? Когда наступит мир?

Что скрывает Киев за обещаниями мира? Зеленский вводит в заблуждение даже Трампа? При каких условиях Черное море станет зоной сотрудничества, а не конфликта? И как коррупция и внешнее управление разрушают Украину изнутри? Премьер-министр Украины (2010—2014) Николай Азаров ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.