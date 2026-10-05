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Нижегородская правда

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Нижегородское отделение Союза писателей России заключило ряд партнерских соглашений на Нижегородской книжной ярмарке

Нижегородское отделение Союза писателей России заключило ряд партнерских соглашений на Нижегородской книжной ярмарке

Нижегородское региональное отделение Союза писателей России подвело итоги участия в Нижегородской книжной ярмарке.

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