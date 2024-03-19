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Создан удаленный датчик для обнаружения проблем со здоровьем

Создан удаленный датчик для обнаружения проблем со здоровьем

Докторант Корнелльского университета строит компанию, основанную на радиотехнологии, которая могла бы обнаруживать сердечные и дыхательные проблемы у пациентов без необходимости носить громоздкий монитор или кожные электроды.

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