Минобороны России запустило проект об освобождении западной Украины во время ВОВ

Министерство обороны Российской Федерации запустило новый проект "Забвению не полежит истории урок" с рассекреченными архивными документами о подготовке и проведении Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13 июля - 29 августа 1944 г.
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