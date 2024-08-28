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Минобороны России запустило проект об освобождении западной Украины во время ВОВ

Минобороны России запустило проект об освобождении западной Украины во время ВОВ

Министерство обороны Российской Федерации запустило новый проект "Забвению не полежит истории урок" с рассекреченными архивными документами о подготовке и проведении Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13 июля - 29 августа 1944 г.

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