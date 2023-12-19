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The Hill: Меркель может стать кандидатом на роль посредника по Украине

The Hill: Меркель может стать кандидатом на роль посредника по Украине

Global Look Press/Julian Meusel/SVEN SIMON Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стать кандидатом на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон газете The Hill.

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