The Hill: Меркель может стать кандидатом на роль посредника по Украине

Global Look Press/Julian Meusel/SVEN SIMON Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стать кандидатом на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон газете The Hill.
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