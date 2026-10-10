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Перинатальный центр и роддом №5 отметили Всероссийский День беременных

Перинатальный центр и роддом №5 отметили Всероссийский День беременных

В Тверской области отметили Всероссийский День беременных — праздник, который с 2023 года проводится дважды в год: 7 апреля и 7 октября.

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