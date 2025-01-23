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Петербургский дневник

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Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения

Аэрогавани не принимают и не отправляют рейсы Временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» в 00:22 по московскому времени, сообщил официальный представитель Росавиации в телеграм-канале.

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