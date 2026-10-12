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Как с начала СВО в России рос подростковый терроризм?

Как с начала СВО в России рос подростковый терроризм?

Если в 2022 году фигурантами дел стали 30 подростков, то к 2025-му число выросло до 249 человекВ России за первое полугодие 2026 года 196 подростков совершили преступления террористического характера.

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