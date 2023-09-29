Софи Лорен, получившая травмы после падения, успокоила поклонников

Известная актриса упала в ванной своего дома в Швейцарии и получила несколько переломов. Звезда итальянского кинематографа Софи Лорен обратилась к поклонникам после операции, которую она перенесла 24 сентября.
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