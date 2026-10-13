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Силуанов назвал договорённости с США по дизтопливу выгодными

Силуанов назвал договорённости с США по дизтопливу выгодными

Договорённости Москвы и Вашингтона по дизтопливу выгодны российским компаниям, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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