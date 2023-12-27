Как сейчас выглядят и чем занимаются дети Сергея Бодрова-младшего

27 декабря знаменитому актеру исполнилось бы 52 года Сергей Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года в семье режиссера Сергея Бодрова и Валентины Бодровой, искусствоведа и преподавательницы исторического факультета МГУ.
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