В России предложили ввести отцовский капитал для семей с тремя и более детьми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комиссию Общественной палаты РФ по вопросам семьи.
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