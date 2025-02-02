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Зеленский пытается "продать" НАТО 800-тысячную армию: ВСУ могут поставить под контроль Запада

Зеленский пытается "продать" НАТО 800-тысячную армию: ВСУ могут поставить под контроль Запада

Зеленский прямо предложил Трампу 800-тысячную армию Украины. Что не так с его заявлением.Главарь киевского режима Владимир Зеленский в одном из своих последних интервью прямо и недвусмысленно предложил Трампу все ВСУ.

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