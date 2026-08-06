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Живая Кубань

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Пиво и кулаки: в Краснодаре пассажиры маршрутки напали на водителя прямо во время движения

Пиво и кулаки: в Краснодаре пассажиры маршрутки напали на водителя прямо во время движения

Пиво и кулаки: в Краснодаре пассажиры маршрутки напали на водителя прямо во время движенияВ Краснодаре ранним утром 6 августа в салоне маршрутного автобуса №3 разгорелся конфликт.

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