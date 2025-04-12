Новые ограничения для блогеров и приоритет социальной рекламы: в РСПП обсудили тренды развития медиарынка

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Ввести новые меры государственного регулирования работы блогеров призвал секретарь рабочей группы по информационному бизнесу и блогосфере при Госдуме РФ Александр Беланов.
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