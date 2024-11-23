Марина Влади на коленях уговаривала режиссера не снимать Высоцкого в роли Глеба Жеглова

Авторы романа считали, что Глеб Жеглов — злодей, но Владимир Высоцкий изменил его образ. Фото: Кадр из фильма Сериал о буднях МУРа (Московского уголовного розыска) показали по Центральному телевидению 11 — 16 ноября 1979 года, приурочив премьеру к Дню милиции.