Смоленский мастер росписи по дереву поделилась впечатлениями от праздника «Купалье»

Мастер росписи по дереву Ольга Москвичева из Смоленской области поделилась впечатлениями от участия в празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который прошёл на берегу Днепра в агрогородке Александрия Могилёвской области Республики Беларусь.