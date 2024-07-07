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Смоленская Газета

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Смоленский мастер росписи по дереву поделилась впечатлениями от праздника «Купалье»

Смоленский мастер росписи по дереву поделилась впечатлениями от праздника «Купалье»

Мастер росписи по дереву Ольга Москвичева из Смоленской области поделилась впечатлениями от участия в празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который прошёл на берегу Днепра в агрогородке Александрия Могилёвской области Республики Беларусь.

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