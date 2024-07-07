Смоленский мастер росписи по дереву поделилась впечатлениями от праздника «Купалье»

Мастер росписи по дереву Ольга Москвичева из Смоленской области поделилась впечатлениями от участия в празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который прошёл на берегу Днепра в агрогородке Александрия Могилёвской области Республики Беларусь.
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