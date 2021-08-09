Как оградить себя от детей мужа

Позитив для оптимистовКак оградить себя от детей мужа Этот пост для тех, кто счастлив с мужчиной, но его детей видеть не готов. Первое - если ещё нет общих детей, лучше бегите.Вернуться к статье334НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗЖЗоя ЖукНу и стерва!Элина МорозоваПочему?NatalyЯ думаю большинство из вас слышало женскую фразу: полюбишь женщину, полюбишь и её ребенка. Но вот почему то в обратную сторону это не работает, если у мужчины есть ребенок от прошлого брака, женщине очень трудно принять его, даже если он не будет жить с ними, в отличии от её ребенка, а будет периодически приходить к отцу в гости. Или даже если отец будет просто по выходным гулять со своим ребенком. Мне стало интересно как это объясняют женщины и вот перечитав кучу женских ответов по этому поводу я систематизировал их и получилось следующие причины: Ревность. Женщина ревнует, что мужчина любит кого то кроме неё. Мало внимания. В этом случае женщина будет ревновать не только к ребенку но и вообще ко всему: к футболу, к друзьям, к работе и т.д. Она не любит чужих детей. Да, да, своего любит, а чужих нет. Она не хочет тратить ваше общее время на воспитание чужого ей ребенка. Всё ваше внимание должно быть уделено только ей, а воспитанием вашего ребенка пусть занимается его мать. Женщина считает, что раз вы гордитесь своими детьми от другой женщины, то отношения с ней у вас не закончены. Это краткий список, можно сказать основное, самое распространенное, конечно есть и другие моменты но все в одной короткомкомменте не перечислишь. Меня больше поразили рекомендации которые дают "психологини" мужчинам. Звучат они примерно следующим образом: Ограничьте контакты своего ребенка с новой семьей. Не приводите ребенка к себе домой, что бы ваша новая жена его не видела. Не общайтесь с бывшей женой, даже по поводу ребенка. Девушка не любит детей из прошлой семьи? А она и не обязана. Оказывается это тоже самое, что заставить любить постороннего человека с улицы, который вдруг оказался по душе ее партнеру. А уж любить детей от бывшей мужа вообще было бы странно. Просто помогайте своему ребенку деньгами, изредко встречайтесь с ним, со временем прекратите и встречи и ваш ребенок быстро и безболезненно забудет вас. Оказывается это нормально, если женщина не хочет видеть и ничего слышать про вашего ребенка. Таким образом она оказывается борется за свою любовь. Наоборот, мужчина должен быть этим доволен, значит его любят. Цитата: "Раз борется, значит, любит, мужики вы что?" Во всех этих рассуждениях, женщины почему то скромно опустили тот момент, что и мужчина тогда не должен любить их ребенка от прошлого брака. А ведь ему приходится не иногда видеть его, а жить с ним под одной крышей. А уж совет вообще прекратить общение со своим ребенком, считаю верхом цинизма. А потом женщины плачут что бывший забросил ребенка и даже видеть его не хочет. Так может он начитался таких вот советчиц.Natalyпочему? почему? да по тому, что отказалась нагло, обслуживать тушку не только муженька но ещё и прислуживать виляя хвостиком выплодышу его яйца. видимо должна была обрадоваться дополнительной нагрузке, а она отказалась от этого счастья, мерзавка стерва редкой породы))))))Элина МорозоваМужчина РСПун конечно далеко не лучший вариант для брака. Особенно для молодой девушки без детей. В таком случае все же надо заранее обговорить все "подводные камни" такого брака. И возможно сразу отказаться от такого замужества. А РСПуну надо искать женщину с ребенком. Тогда общие интересы и сблизят.Виктор Белогорцева баба вообще без вариантов, но на их счастье рождается много долбанутыхЭлина МорозоваУверяю вас, мужчин-РСПунов ровно столько же, сколько и баб РСПшек.Виктор Белогорцевну и что? все равно имеющий хоть одну извилину ни с одной из них не свяжетсяЭлина МорозоваАналогично. Ни одна молодая девушка , еще не рожавшая , не будет связываться с потрепанным неудачником-РСПуном)))Виктор Белогорцевой только не надо смешить, я бы тебе поверил если бы встретил хоть одну молодую не рожавшую да еще и с мозгамиЭлина МорозоваКонечно смешно, когда перезрелые , потрепанные дядьки -развалюшки рассуждают о малолетних девственницах. Ну если мозг еще в детство не впал.. А может вспоминают как своих дочек замуж выдавали?Виктор Белогорцевты совсем из ума выжила, в зеркало посмотри на тупицуЭлина МорозоваПравда-она такая. Не всегда лицеприятная)))))NatalyОдна из самых частых проблем – это дети от первого брака и взаимоотношения вторых жен с ними и их матерями. Две женщины (первая и вторая жены) зачастую не могут поделить мужчину и его свободное время. Значительная часть отрицательных эмоций достается ребенку от первого брака, поскольку именно он становится яблоком раздора. Поговорим о том, как всем участникам процесса выстроить отношения так, чтобы дети не страдали от «взрослых игр», и что нужно делать, чтобы сохранить второй брак.напряженные отношения в треугольнике «первая жена — вторая жена — мужчина». Давайте попробуем разобраться в ситуации, и для этого нам необходимо ввести понятие «семейной системы», а иначе — рода. Что же это такое? Семейная система похожа на генеалогическое дерево, если нарисовать ее на бумаге. В нее входят: человек, чью систему мы рисуем; все его братья и сестры, в том числе и рожденные вне брака родителей; его родители, их братья и сестры и их семьи, а также бабушки и дедушки; супруги (первые, вторые, третьи), а также значимые любовные связи, за счет расставания с которыми образовывались браки или в которых были рождены дети (или сделано прерывание беременности). Итак, первые и вторые жены объединены одной семейной системой.После развода люди перестают быть мужем и женой, но навсегда остаются первым мужем и первой женой в семейной системе. Законы семейной системы таковы: тот, кто пришел позднее, должен уважать того, кто уже был до него. Это значит, что первая жена — всегда на своем месте. Вторая жена не занимает ее места, у нее свое место в системе — под вторым номером. Если вторая жена понимает это, то этот брак, как правило, достаточно стабильный. Если понимания нет и женщина старается оказаться на месте, которое ей не принадлежит, брак рано или поздно разваливается. Такое же положение и с детьми. Если супруга не уважает детей от первого брака и желает, чтобы общие дети были «выше» для ее мужчины, то это большая гордыня, что и приведет к разводу. Первый ребенок всегда останется первым. У последующих детей — свои места. Пытаться «пропихнуть» своего ребенка на то место, которое ему не принадлежит, — значит копать яму браку своими руками. Хотите сохранить брак — уважайте первую жену, старшего ребенка. Позвольте мужу самому принимать решение относительно того, сколько он с ней общается.СергейХотелось бы узнать. Обязан ли муж обслуживать детей жены ? Они же чужие.Natalyнет и не будет никаких таких должен обязан в гармоничных отношениях взрослых осознанных отношениях мужчины и женщины. только то актуально о чём двое договорились между собой и сам на сам без всяких деточек и учета интересов спиногрызов от предыдущих отношений, перед детками, не родными не биологически кровными производными у человека вообще нет и не будет никаких обязанностей они по любому посторонние чужаки. Тот кто родил тот и несёт ответственность за то что он выродил))))) и вообще Я не чего не кому не должна. Все что я должна делать написано в налоговом кодексе, все что не должна в уголовном, остальное на мое усмотрение.СергейТогда почему муж работает, приносит зарплату, а жена на эти деньги кормит, одевает, учит своих детей. Муж же не обязан обслуживать чужих детей. Это же несправедливо, пусть чужих детей кормит их папаша.Natalyдолги папаш перед детками по алиментам уже 160 миллиардов. скоро этих современных деткопроизводителей чадолюбов папачками сажать начнут в РФ не хватает рабочих рук на нац. проекты, решено применять ЗЕКов на стройках века)))))Элина МорозоваКонечно не обязан. Это обязан делать биологический отец.Виктор Белогорцева то виноват? баба и как минимум на 150%, одна подлыми хитростями добилась, другая воспиталаВера ФедороваВот и говорят, ночная кукушка всегда перекукует. Нашей понадобилось всего четыре месяца, чтобы практически отлучить мужика от своего ребёнка.Что ж, можно поздравить. Вот только не прилетит ли обратка, если он так легко пошёл у неё на поводу и потерял связь с сыном? И когда-нибудь он также просто откажется и от неё...Найдётся кто-нибудь и похитрее, и половчее 😏.Natalyно кто же об этом задумывается , когда хочется власти и денег быть единственной королевишной хотя бы в рамках одной малюсенькой ячеечке социма. глупые бабы , как правило живут одним днем и одной примитивной мыслишкой: - сейчас схвачу брюхо набью а дальше хоть трава не расти)))))****Есть несколько типов мужчин, отношения с которыми очень привлекательны для женщин во все времена. Но воспринимать их всерьез чревато большими проблемами, снижением самооценки и разрушением собственной личности. - Мужчина, для которого ты бедная золушка Выглядит и ведет себя этот мужчина как настоящий принц. Это удается ему легко и без напряжения, и в основном благодаря тому, что он стоит намного выше с социальной иерархии. У него недостижимая для тебя машина, незарабатываемая за всю жизнь квартира, родственники – творческая интеллигенция в пяти поколениях. Это далеко не всегда полноватый непривлекательный дедушка с бородавкой на носу. Часто в роли прекрасного принца может выступать молодой, красивый и очень симпатизирующий тебе мужчина, поглядывающий на тебя с покровительственной улыбкой. В такого очень сложно не влюбиться. Сами собой на ум приходят сцены из фильмов про свадьбу, полная кастрюля вкуснейшего борща, пять, нет, лучше десять детей и жизнь, в которой больше никогда не будет проблем. Такие чувства испытывала к прекрасному недосягаемому принцу практически каждая женщина, и некоторые принцы умело этим пользуются, годами подпитывая за счет таких женщин свою самооценку. При этом они не забывают быть вежливыми, делать хорошие подарки, поздравлять с праздниками, всегда спасут из денежной передряги и ничего не потребуют взамен. Но держать будут на пионерском расстоянии, а выходить на связь – в строго обозначенные даты, чтобы не обиделась, и когда им скучно. Они питаются немым обожанием, чужой безответной любовью, своей возможностью выбирать из таких вот бедненьких золушек, которых, как правило, у принца несколько. - Мужчина, для которого ты отдушина Немного похож на принца, но все-таки отличается от него человек-праздник, который может устроить действительно классное приключение, оглушить водопадом чувств или совершить для тебя подвиг даже при очень скромных доходах. Но – только один раз в год. Или несколько раз в год, под настроение. Основная черта такого мужчины – он приезжает к тебе как в отпуск. Ну и воспринимает тебя как отдых от всяческих забот и проблем. Может потратить астрономическую сумму на цветы, ресторан и развлечения. Но когда у тебя заболит зуб, или отвалится вдруг каблук, денег ты от него получишь в лучшем случае в долг. - Мужчина, для которого ты галочка Сохраняющиеся еще в нашей стране гендерные стереотипы часто приводят к тому, что некоторые мужчины считают каждую женщину, с которой у них были мимолетные отношения, своей победой. Причем, так считать могут как скромные худенькие студенты в толстых очках, так и шикарные брутальные красавцы, которых хоть на обложку журнала фотографируй. Особенно, если они молоды и полны тестостерона. Иногда они готовы ухаживать за женщиной значительно старше, и со скромными внешними данными, лишь бы поставить очередную отметку в своей воображаемой записной книжке. Такие действия вызывают у женщины большой соблазн воспользоваться ситуацией. Еще бы, прекрасное, юное и мускулистое само плывет к тебе в руки. И я очень хорошо этих дам понимаю. Однако тут главное не увлекаться, ведь если тебе кажется, что ты всего лишь очередная добыча, то тебе не кажется. Так что лучше заранее простить красавчику разбитое сердце, и наслаждаться отношениями без глубокого погружения, скажем так. А только для того, чтобы было что не рассказывать внукам… Словом, я считаю, что мужчина, слишком превосходящий тебя по всем параметрам – это также плохо, как и мужчина, который «недотягивает». Почему?Да потому что для каждого поцелуя придется подпрыгивать…Вера ФедороваНаташ, это ты сейчас к чему...Natalyк тому, что необходимо заранее продумывать каждый свой шаг и постоянно помнить чем может обернуться для тебя действие или бездействие если ты руководствуешся только безумной алчностью сиюминутных хочушек и желаний только под себя любимую не учитывая интересы других людей окружающих тебя в ближнем круге общения и отношений. ну схватила ты не " своего мужчину" ну перкуковала , как ночная птичка всех его близких и родных, а на долго ли твои ку-ку будут ему нужны и важны? Короче, думайте тётки думайте , что творите и зачем ОНО вам нужно на самом то деле, а не под влиянием дури по типу хочу и буду сейчас и немедленно подать мне на блюде Тяпкина Ляпкина освежеванного и хорошо прожаренного ))))Вера ФедороваВот это всё правильно)).Natalyда вообще, ВЕР, глупый пост о недалёкой женщине сначала связалась с мужчиной, который ей по жизни не нафиг не нужен, ну не любит она чужих деток и чужие проблемы, так зачем ищет на свою жопу приключения от скуки что ли?РСПун мужик это самая самая дрянь из никчемных мерзких ничтожеств дерьмишко которое уже однажды вынесли из дома за не надобностью и распостранение токсичной вони, другая женщина уже этим субчиком так накушалась, что предпочла остаться одна с ребенком на руках лишь бы этого мутного типа рядом не стояло))) если бы был мужик хоть чем то хорош, то не в нашей русской ментальности даже обосранные штанульки из домов выкидывать, надо что бы и такие портки висели на спинке стула в каждом доме бабы. эхо войны, мля, рулит до сих пор по типу мужиков мало и всем не хватит))))))Вера ФедороваУх, как строго ты всё тут 😉.Сергей ЛепеховПомойный высер для грязных собственниц, которые просто хотят пользоваться мужиков и не пускать на найденную "делянку" никого другого. Шла бы речь об их детях от предыдущего брака (или браков) - они бы громче Геббельса верещали, что все им должны, должны и ещё раз должны...NatalyЯ неоднократно – вчера, позавчера, и завтра это будет, читаю похожие мнения, выращенные как будто из одной грибницы. Что в России содержание семьи лежит на мужских плечах, а женщины если и работают, то так, для удовольствия. Саморазвитие там. Ну или себе, на булавки. «Если взять среднюю семью в подавляющем количестве случаев основное бремя финансового обеспечения — мужское. И для бедной и для богатой семьи» «Можно, разумеется, спеть оду женской эмансипации и "ятожезарабатываю" - но у нормальных мужчин мужской финансовый вклад в семью значительно превосходит женский, а значит схема с потребительством переносится на хрупкие, нежные женские плечи» Вот смотрите, я бы, может, и поверила в существование описанного мира, где женщины целыми днями лежат на диванах и смотрят сериалы, пилят ногти в маникюрных салонах, выбирают отель для отдыха и всячески наслаждаются жизнью, пока муж в поте лица им на шубу зарабатывает. Но. Как только я выйду на улицу, или даже в подъезд, жизнь тут же заиграет новыми красками. Ну возьмем тот же подъезд. Предположим, полы в нем моет уборщица. А все почему? Да потому, что это у нее саморазвитие такое. Пока муж обеспечивает семью, ее и нескольких детей, она выбирает для себя интересное общение, фитнес и возможность продемонстрировать наряды. Выходим из подъезда – там дворник трудится. Мужчина. С ним, конечно, все понятно. Работает, чтобы прокормить семью. Жену там, деток. Работа тяжелая, безрадостная. Но вот приходится, такова мужская доля. Идем в ближайший супермаркет. У нас на кассе давно и мужчины, и женщины. Кажется, одно и то же делают – пробивают товары. Только вы не обманывайтесь этим обстоятельством. Если на кассе женщина – там отдых, возможность завести интересные знакомства на работе, чаи по десять раз в день, похвальба перед подружками. Там, где мужчина – там тяжелый неблагодарный труд со стабильным, но не самым высоким заработком. И так далее. И тому подобное. Але, ребят, если не брать отдельные регионы с патриархальным менталитетом и особыми культурными традициями, у нас мужчины и женщины уже лет сто трудятся плечо к плечу. Делают примерно одно и то же. Не получится у мужчины и десяти шагов пройти в центре большого города, чтобы не наткнуться на работающую женщину. Причем я сейчас говорю не о таких работах, которые содержат в себе имиджевый компонент и элемент престижа. Типа хозяйки салона красоты или модного стилиста, содержащего свой дом моды за счет вливаний мужа. Я говорю про самых обычных женщин «рабочих лошадок», которые совершенно точно метут улицы, таскают тяжелые бидоны и ворочают тяжелых больных не для того, чтобы таким образом свою скуку развеять и саморазвиваться. А потому, что им деньги нужны. Деньги для семьи, в которой, на минуточку, часто есть и муж. И вот этих женщин у нас почему-то упорно не видят. Не замечают. Делают вид, что их нет. Где мужья этих женщин, почему они ни разу не отписались в комментариях?Такие вот невидимые женщины, которых выгоднее не замечать. Такие вот скрытые резервы, которыми, тем не менее, не брезгают пользоваться.Виктор Белогорцевне один год я провел в подземном царстве, но только однажды видел там женщину, она была маркшейдер, ни ГРОЗ, ни проходчик, ни взрывник, ни бог знает кто еще, а маркшейдер и она шла на легке, мужики несли даже её самоспасатель, то с чем она не должна расставаться ни на минуту, то что может спасти её жизнь, это плем к плечу и только одна среди соте мужиков, а где другие? на гора, машинист подъема, банщица, уборщица, бухгалтер, крановщик.....NatalyУже несколько лет по сети гуляет пост «пять причин не связываться с разведенкой с прицепом». Обидный, но такой популярный среди мужчин. В ответ на этот пост автор поста про «упругую студентку» написала свой – о разведенных мужчинах с прицепом. Скажу честно, я не совсем согласна с ее позицией. И мне даже немного неудобно за то, что позиция по отношению к детным и разведенным мужчинам в нем выглядит немного … людоедской. НО. Помня, что это именно ответка, многим противникам РСП неплохо бы взглянуть на то, как выглядят факты с другой стороны баррикад… «Тщедушные домашние тиранчики, из жизненных достижений которых – выигранный велосипед на конкурсе кока-колы - радостно поддакивают в комментариях. «Женщина с ребенком – существо второго, даже третьего сорта, а я – мужчина с квартирой, машиной и должностью всегда буду завидным женихом» - как под копирку пишут они. И пусть их квартира – хрущевка еще с советским ремонтом с видом на унылый пустырь, которую он делит с родителями, старшей сестрой и ее сыном-дошкольником. Машина - кредитный солярис, взносы за который в последние полгода выплачивает из скромной пенсии мама (надо понимать, в стране кризис, а пока молодой погулять хочется). А должность – старший менеджер по продажам (это вам не какой-нибудь кассир в Пятерочке или водитель маршрутки, там полное среднее образование нужно) – они считают себя ценным призом, чтобы побороться за который женщине надо соответствовать. При этом никто не видит очевидного: мужчина, имеющий ребенка для одинокой молодой девушки - вариант проблемный и бесперспективный. Не важно, живет ли с ним мужчина постоянно или видится по выходным – ребенок есть. А значит существенная доля времени, денег и эмоций будет уходить на него. Ребенок — это родительские собрания или утренники в садике, выходные в батутном парке, а также поделки из желудей и шишек на труды. Придется смириться, что чужой тебе ребенок постоянно незримо будет в твоей жизни, влияя на твои планы и желания. Когда мужчина выступает в роли воскресного папы, один выходной в неделю будет полностью посвящен ему, хочешь ты этого или нет. Если же он постоянно живет с ребенком, то стоит вам съехаться, как на тебя ляжет большая часть его хозяйственно-бытового обслуживания - приготовление еды с учетом его пищевых аллергий, наглаживание блузочек и бантиков, лечение отитов и ангин, разучивание песенок к празднику – тыжеженщина. Придется выстраивать отношения с маленьким человечком, имеющим свой характер, привычки, желания. И ты почти всегда проиграешь – в его глазах именно ты мешаешь воссоединению его родителей. Не забывай - ребенок никогда, даже в мелочах, не упустит случая уколоть тем, что «мама делает иначе». В пубертате к этому прибавится манипуляция «если бы была родная, то… (не заставляла помогать по дому, не ругала за плохие отметки и то, что курил за гаражами, купила телефон вместо того, чтобы поменять отчаянно текущую стиральную машинку, разрешила смотреть youtube до полуночи – нужное подчеркнуть). Да - возможности нажаловаться на тебя мужчине или позлить тебя он не упустит. И даже если мужчина не живет с матерью ребенка, нельзя исключать эту ситуацию в обозримом будущем. Жизнь – сложная штука: она может найти нового мужчину, ради которого она бросит все и, сменив религию, уедет жить на другой континент или попасть в ДТП с трагическим исходом. Как финал – ребенок переедет жить к отцу и начнет «делить» его внимание и любовь с вами как умеет.NatalyК ребенку всегда прилагается шлейф предыдущих отношений с его матерью – обидок, злости, горечи, недопонимания – иначе бы он и мать ребенка не разошлись. Стало быть, он или был женат, или длительное время встречался с кем-то (скорее всего – первое). С разной периодичностью в твоей жизни будут возникать бабушки-дедушки ребенка по матери. Угадай, в битве за время, деньги и эмоции твоего мужчины на чьей стороне будут они? «Официальные» алименты и так будут урезать значительную часть уже вашего общего бюджета, который вы могли бы потратить на вашу с ним семью. Добавь подарки ребенку к праздникам и значимым событиям, путевки в летний лагерь и лекарства – они отожрут существенно больше, чем «25% от зарплаты». И это я не беру в расчет ситуацию, когда мужчина под давлением бывшей оставляет ей совместно нажитую квартиру, уходя на съем или вернувшись к родителям. В любых отношениях, если это не первая любовь, сравнений с бывшей не избежать – она могла быть моложе и стройнее, больше получать, вкуснее готовить или быть более заводной в постели. Только если с мужчиной без детей сравнивать будет он и, по началу, его друзья, то к мужчине с довеском приложатся еще и его родители: если бывшая им нравилась, то подколов и обидных комментариев не избежать. Если мужчина, который зависим от мнения родителей, день за днем будет слушать про то, какая вы нехорошая в сравнении с умницей-бывшей. Любимый аргумент про «90% разводов инициируют сами женщины» в данном случае выставляет их в жалком виде. Получается, что вначале всеми силами его пытались охмурить, пыжились, показывали чудеса кулинарии, любви к ведению хозяйства и умение радоваться малому, а потом - называя вещи своими именами – сами же выставили вон. Выставили, имея в руках ребенка, что в глазах провинциальной глубинки автоматически снижает у женщины возможность удачного брака и успешной карьеры. После развода ей, возможно, пришлось потеснить родителей, вернувшись в их малогабаритную панельку. Финансово тащить двоих одной женщине очень непросто, как и найти работу. Скорее всего, ей пришлось, задвинув свою гордость и положив на полку диплом о высшем образовании, пойти на кассу пятерочки - с сезонными простудками и сопельками ребенка, вынуждающими постоянно брать больничный, в серьезной конторе, если ты не супервостребованный специалист, долго не задержишься. Но ни финансовые, ни бытовые трудности, ни риск встретить старость с кошками не остановили ее от развода. Почему? Мужчина пил до состояния «в дрова», курил так, что на кухне можно вешать топор, употреблял наркотики и водил домой веселые компании таких же веселых приятелей? Может быть он просаживал всю зарплату на игровых автоматах или имел проблемы с законом? Или напропалую изменял так, что семейные походы к венерологу были чаще, чем поездки к теще на дачу? Или, может, все сразу? Насколько невыносимо жить с ним, если по пресловутой статистике женщина скорее всего сбежала от него, прихватив ребенка? Почти со 100% вероятностью он повторит этот же сценарий в новых отношениях. И да - он отпустил ее, зная, что его ребенок будет расти без отца, возможно даже в бабьей яме. Так ли он дорожит семьей? Или при малейших трудностях, трусливо поджав хвост, бежит скорее начать все с чистого листа, считая те отношения «черновиком», а ребенка «пробой пера»? Что мы имеем на выходе? Немолодого, побитого жизнью мужчину, хорошо если хотя бы с долей квартиры, обремененного уже пожилыми родителями и кучей обязательств перед детьми от прошлого (хорошо, если единственного) брака. Таким ты представляла своего мужчину?» Ну что, противники разведенок с прицепами. Как вам обраточка?ILIg LipinskyГлупо тратить жизнь на такую тупую самку.Комментировать
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