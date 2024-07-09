Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Командир штурмовиков «Серб» рассказал, почему сражается за Россию

Командир штурмовиков «Серб» рассказал, почему сражается за Россию

Двигаясь с боями от опорника к опорнику, штурмовая рота мотострелкового соединения группировки войск «Центр» писала свою главу подвигов в летопись освобождения сначала Авдеевки, потом Бердычей, Очеретино, Новоалександровки.

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