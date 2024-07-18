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Своих героев знаем в лицо. Так могут заявить воспитанники и педагоги детского сада «Крылышки»

Своих героев знаем в лицо. Так могут заявить воспитанники и педагоги детского сада «Крылышки»

Не первый раз они приглашают на встречу участников специальной военной операции, чтобы услышать их рассказы, поделиться значимыми событиями в жизни любимого детсада и показать свою подготовку к защите Отечества.

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