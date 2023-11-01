В Ростове-на-Дону закрыли следственный изолятор №1 для посещений. В чём причина

В закрытом учреждении произошла серьёзная коммунальная авария.В Ростове-на-Дону во вторник, 31 октября, временно закрыли следственный изолятор № 1, который находится на улице Максима Горького в здании № 219/59.
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