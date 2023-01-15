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«Атланта» отчислит Джарретта Калвера и подпишет Донована Уильямса

«Атланта» подпишет двусторонний контракт со свингменом Донованом Уильямсом (21 год, 198 см). Чтобы освободить место в составе, команда расстанется с форвардом Джарреттом Калвером (23 года, 198 см), который был выбран под 6-м номером драфта-2019.

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