«Атланта» отчислит Джарретта Калвера и подпишет Донована Уильямса

«Атланта» подпишет двусторонний контракт со свингменом Донованом Уильямсом (21 год, 198 см). Чтобы освободить место в составе, команда расстанется с форвардом Джарреттом Калвером (23 года, 198 см), который был выбран под 6-м номером драфта-2019.