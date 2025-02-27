Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Почему до сих пор хохлы сбу провозят в.у в мой Крым и устраивабт схроны. Пора уже фсб фильтровать при въезде в Крым в...Готовившие подрыв...
  • Eduard
    Ну и рожа! Что индусы закончились у власти(Стармер не ответи...
  • Eduard
    Чмушную Англию уничтожить много быстро можно,то,то англичане прячутся за чужие спины и воюют чужими руками!Стармер не ответи...

В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы до €3 за килограмм

В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы до €3 за килограмм

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Минсельхоз с предложением поднять пошлины на импортные цветы до €3 за килограмм и снизить НДС для отечественных цветоводов с 20% до 10%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх