В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы до €3 за килограмм

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Минсельхоз с предложением поднять пошлины на импортные цветы до €3 за килограмм и снизить НДС для отечественных цветоводов с 20% до 10%.