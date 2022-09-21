Женщина забила до смерти жениха за публикацию ее интимных фото

Издание Hindustan Times сообщило, что в городе Бангалор (Индия) местная жительница забила до смерти своего жениха из-за того, что тот опубликовал в социальных сетях ее обнаженные фотографии.
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