Депутат Рады Геращенко: Ложь Киева о скорой победе провоцирует конфликты

На инцидент, произошедший в Ивано-Франковской области, где жители приняли женщину с ребенком за «наводчика» военкомата и избили ее, отреагировала депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии