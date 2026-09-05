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За рулем

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Hyundai сделал приборную панель платной опцией на своих новых машинах

Hyundai сделал приборную панель платной опцией на своих новых машинах

В модельном ряду Hyundai произошло неожиданное изменение. Для начальных версий Ioniq 3 и Elantra, которую в Корее продают как Avante, отдельный щиток приборов больше не входит в базовое оснащение: дисплей перед водителем превратился в платную опцию.

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