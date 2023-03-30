Курс валют НБМ на 30 марта

Молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к доллару, но слабеть по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще четыре с половиной бана, но уступил единой европейской валюте почти два бана, передает Noi.
Молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к доллару, но слабеть по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще четыре с половиной бана, но уступил единой европейской валюте почти два бана, передает Noi.
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