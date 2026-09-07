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Ивлев отреагировал на удаление Тюкавина в матче со «Спартаком»: «Провокации игроков — не самая лучшая вещь»

Ивлев отреагировал на удаление Тюкавина в матче со «Спартаком»: «Провокации игроков — не самая лучшая вещь»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал эпизод с удалением нападающего Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

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