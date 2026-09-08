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МОСИНФОРМ

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Московские разработки представят на международной выставке «Иннопром. Индия» в Нью-Дели

Московские разработки представят на международной выставке «Иннопром. Индия» в Нью-Дели

Первая международная промышленная выставка «Иннопром. Индия» пройдет в Нью-Дели с 9 по 11 сентября. Москва подготовит коллективный стенд с ведущими разработками высокотехнологичных предприятий.

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