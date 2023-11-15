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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы играем с ФК «Динамо» Москва, а не командой Германа Эль Класико или Сабурова». Капитан 2Drots Эдамс о предстоящей игре с «Динамо»

«Динамо» проведет товарищеский матч с 2Drots 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск). «Читаю много комментариев про шоу-матч, про Сабурова, Германа и т.

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