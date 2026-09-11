Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать

Белоруссия не планирует агрессивных действий в отношении кого-либо, осознавая, что подобный шаг стал бы для неё фатальным, однако она обязана гарантировать собственную безопасность, заявил глава государства Александр Лукашенко.
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