Скромные посиделки. Британский король "проел" дыру в бюджете Франции

Король Великобритании Карл III© Фото : The Royal Household Ужин для британского короля Карла III в 475 тысяч евро обошелся Елисейскому дворцу в рекордный дефицит бюджета, пишет газета Politico со ссылкой на ежегодный доклад Палаты аудиторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии