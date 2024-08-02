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Скромные посиделки. Британский король "проел" дыру в бюджете Франции

Скромные посиделки. Британский король "проел" дыру в бюджете Франции

Король Великобритании Карл III© Фото : The Royal Household Ужин для британского короля Карла III в 475 тысяч евро обошелся Елисейскому дворцу в рекордный дефицит бюджета, пишет газета Politico со ссылкой на ежегодный доклад Палаты аудиторов.

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Комментарии
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Галина Друзина
Браво Карл lll, приезжай по чаще во Францию!
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12 час.

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