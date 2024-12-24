В народном календаре – Никонов день. Сегодня принято зажигать свечи и лампады, призывать Солнце и постараться выполнить всю домашнюю работу до наступления темноты.
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В народном календаре – Никонов день. Сегодня принято зажигать свечи и лампады, призывать Солнце и постараться выполнить всю домашнюю работу до наступления темноты.