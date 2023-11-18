ВСУ зарываются от ФАБ-1500, а армия РФ разгромила семь морских дронов и десант боевиков ВСУ в Чёрном море: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 ноября 2023 года Юлия СоколоваБезжалостная эффективность: Украинские военные, столкнувшиеся с мощью российских фугасных авиабомб, оказались в состоянии шока от их разрушительного воздействия.
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