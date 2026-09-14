ОЭСР зафиксировала рост экономики G20 на 0,7% во втором квартале

Экономика стран G20 выросла на 0,7% во втором квартале 2026 года, как сообщила ОЭСР. Саудовская Аравия и ЮАР отметили падение, тогда как Индия показала рост на 8,1%.
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