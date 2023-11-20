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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Тайсон: «Я ставлю на Фьюри в поединке с Усиком, потому что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит»

«Знаете, не стоит фокусироваться на том, как Фьюри выглядел в поединке против Нганну. Вы должны понять, что он все еще чемпион.

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