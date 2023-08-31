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Компания Dreame Technology продолжает делать повседневную жизнь людей проще — в этот раз один из ведущих мировых производителей интеллектуальной техники для дома вышел на российский рынок сразу с двумя новинками: роботы-пылесосы Dreame F9 pro и D9 plus

Компания Dreame Technology продолжает делать повседневную жизнь людей проще — в этот раз один из ведущих мировых производителей интеллектуальной техники для дома вышел на российский рынок сразу с двумя новинками: роботы-пылесосы Dreame F9 pro и D9 plus

﻿﻿Dreame Technology продолжает делать повседневную жизнь людей проще – на этот раз один из ведущих мировых производителей умной бытовой техники вышел на российский рынок одновременно с двумя новинками: роботами-пылесосами Dreame F9 pro и D9 plus.

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