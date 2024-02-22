ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже вырезка из статьи Foreign Affairs (американское издание на контракте у Правительства США): "С недавнего времени Москва начала дипломатически защищать Исламскую Республику Иран и увеличивать свои инвестиции в иранскую экономику.
Веселье в Красном море только начинается. Россия вступает в союз с хуситами и Хезболлой
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нужно отослать приглашение в Ю. Корею , Ю. Вьетнам и Тайвань для участия на сессии БРИКС . Очень удачное время , дабы при их вступлении в организацию наконец-то лишимся на материке американских банд и начнём серьёзно гонять их остатки как псов шелудивых и при случае уничтожать .А тогда их и из Африки выгонят и в Ю. Америку не пустят и тогда каждый может заднюю лапу поднять и опоганить .
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18 час.
Валерий Викторович Баженов
Ну, блин, что за дела? Ничего личного, чисто бизнес, так же как и на укр404е. Продать им всё, что требуется. А мы тут и ни причём. Всё по аналогии. Нет? Тогда нахрена запад поставляет оружие на окраину?
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13 час.
Авас Анекак
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8 час.
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