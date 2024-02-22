Веселье в Красном море только начинается. Россия вступает в союз с хуситами и Хезболлой

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Нужно отослать приглашение в Ю. Корею , Ю. Вьетнам и Тайвань для участия на сессии БРИКС . Очень удачное время , дабы при их вступлении в организацию наконец-то лишимся на материке американских банд и начнём серьёзно гонять их остатки как псов шелудивых и при случае уничтожать .А тогда их и из Африки выгонят и в Ю. Америку не пустят и тогда каждый может заднюю лапу поднять и опоганить .